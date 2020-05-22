"Тоттенхэм" накажет Орье максимальным штрафом

"Тоттенхэм" собирается наказать своего защитника Сержа Орье максимальным штрафом в размере 140 тысяч фунтов за нарушение правил карантина.

На днях Орье поделился в социальных сетях фото своей новой стрижки. На опубликованных снимках Серж находится рядом с парикмахером, без каких-либо средств индивидуальной защиты.



Таким образом, Орье нарушил режим самоизоляции и социального дистанцирования уже в третий раз, и такое упорное пренебрежение установленными правилам привело боссов "Тоттенхэма" в ярость. Руководство "шпор" считает, что Серж опозорил клуб.



Как сообщает The Sun, теперь "шпоры" собираются наказать 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара максимально возможным штрафом в размере двух недельных зарплат.



Также утверждается, что данная история может поставить под вопрос дальнейшее пребывание Орье в "Тоттенхэме", однако это во многом зависит от состояния трансферного рынка.