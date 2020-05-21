Себальос проболтался насчет даты возобновления Премьер-Лиги

Полузащитник "Арсенал" Дани Себальос проболтался, что игрокам его команды было сказано готовиться к возобновлению сезона 20 июня.

Напомним, сезон в высшем английском дивизионе находится на паузе с 13 марта, однако на текущей неделе команды уже приступили к бесконтактным тренировкам небольшими группами.



Следующей фазой "Проекта Перезапуск" станут полноценные тренировки, и если не случится никаких сюрпризов, то сезон Премьер-Лиги возобновится спустя неделю после испанской Ла Лиги.



"48 часов назад мы сдали тесты на коронавирус, и у всей команды результаты отрицательные".



"В Испании говорят о возобновлении сезона 12 июня, но мы собираемся начать на неделю позже — наша лига планирует возобновиться 20-го числа", — сообщил Себальос RTVE.