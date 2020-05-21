Себальос проболтался насчет даты возобновления Премьер-Лиги
Полузащитник "Арсенал" Дани Себальос проболтался, что игрокам его команды было сказано готовиться к возобновлению сезона 20 июня.
Напомним, сезон в высшем английском дивизионе находится на паузе с 13 марта, однако на текущей неделе команды уже приступили к бесконтактным тренировкам небольшими группами.
Следующей фазой "Проекта Перезапуск" станут полноценные тренировки, и если не случится никаких сюрпризов, то сезон Премьер-Лиги возобновится спустя неделю после испанской Ла Лиги.
"48 часов назад мы сдали тесты на коронавирус, и у всей команды результаты отрицательные".
"В Испании говорят о возобновлении сезона 12 июня, но мы собираемся начать на неделю позже — наша лига планирует возобновиться 20-го числа", — сообщил Себальос RTVE.
21.05.2020 23:00
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