Лукаку: "Никогда не прощу Виллаш-Боаша"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку заявил, что он навсегда обижен на своего бывшего наставника по "Челси" Андре Виллаш-Баша.

Как и Виллаш-Боаш, Лукаку прибыл на "Стэмфорд Бридж" летом 2011. Однако вместе им сработаться не удалось — Ромелу в основном играл за резерв или довольствовался редкими выходами на замену.



Виллаш-Боаш был уволен уже в феврале 2012, освободив место для временщика Роберто Ди Маттео, который привел "Челси" к победе в Лиге Чемпионов. Правда, Лукаку на европейский турнир заявлен не был — по инициативе как раз Андре.



"Ди Маттео сказал мне, что я буду с первой командой до финала. Он думал, что всем нам нужно сплотиться, включая дисквалифицированных и тех, кто не в заявке. Я благодарен ему за это".



"Та победа — одна из вещей, о которых я всегда мечтал. В то время мне хотелось отпраздновать это достижение с командой. Это приятно, когда тебе 19 лет. Я был рад за весь клуб, но есть один человек, который многое у меня отнял — предыдущий тренер (Виллаш-Боаш). Я никогда его не прощу за это".



"Я не прикоснулся к трофею и пальцем. Потому что я не сделал своего вклада в завоевание этого трофея".



"Я такой с 11 лет: если я не участвую в чем-либо, это не моя победа. Только если я сделал свой вклад в завоевание трофея, я могу это отпраздновать", — сообщил Лукаку HLN.