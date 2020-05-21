Брюс ничего не знает о смене владельцев "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс признался, что находится в неведении относительно процесса смены владельцев клуба.

Вот уже несколько недель Премьер-Лига думает, разрешить ли Суверенному фонду Саудовской Аравии купить "Ньюкасл" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



В данный момент основным препятствием к сделке видятся связи властей Саудовской Аравии с сервисом, который ведет пиратские трансляции матчей Премьер-Лиги. Однако Брюс ничего об этом не знает, равно как и о планах потенциальных владельцев пригласить тренера топ-уровня.



"У меня прекрасные рабочие отношения с (управляющим директором) Ли Чарнли, и он сказал мне: "Когда что-нибудь будет, я скажу тебе, Стиви".



"С тех пор ничего не произошло, и мы вернулись к работе. Я нахожусь в неведении, как и большинство людей, и по этой причине я даже рад, потому что мне нечего сказать. Об этом нет смысла говорить, потому что я ничего не знаю", — сообщил Брюс Sky Sports.