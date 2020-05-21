Брюс ничего не знает о смене владельцев "Ньюкасла"
Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс признался, что находится в неведении относительно процесса смены владельцев клуба.
Вот уже несколько недель Премьер-Лига думает, разрешить ли Суверенному фонду Саудовской Аравии купить "Ньюкасл" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
В данный момент основным препятствием к сделке видятся связи властей Саудовской Аравии с сервисом, который ведет пиратские трансляции матчей Премьер-Лиги. Однако Брюс ничего об этом не знает, равно как и о планах потенциальных владельцев пригласить тренера топ-уровня.
"У меня прекрасные рабочие отношения с (управляющим директором) Ли Чарнли, и он сказал мне: "Когда что-нибудь будет, я скажу тебе, Стиви".
"С тех пор ничего не произошло, и мы вернулись к работе. Я нахожусь в неведении, как и большинство людей, и по этой причине я даже рад, потому что мне нечего сказать. Об этом нет смысла говорить, потому что я ничего не знаю", — сообщил Брюс Sky Sports.
21.05.2020 21:00
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