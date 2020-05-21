Роджерс: "Ливерпуль" заслуживает титул"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что его бывший клуб "Ливерпуль" заслуживает получить титул Премьер-Лиги.

На момент остановки сезона из-за пандемии коронавируса "Ливерпуль" еще не гарантировал себе чемпионство, но при этом имел 25 очков преимущества над ближайшим преследователем.



Роджерс восхищается игрой команды Юргена Клоппа в этом сезоне, но в то же время сочувствует "красным" — даже если сезон возобновится, они отпразднуют чемпионство без своих фанатов.



"Они были лучшей командой в стране. Думаю, они заслуживают титул".



"Они выступали первоклассным образом, демонстрируя высочайший уровень стабильности и высочайший уровень футбола, и если их оставят без титула, это будет абсолютное безобразие".



"Им остается выиграть два матча для чемпионства, и я уверен, они осилят это, если мы возобновим сезон. У меня нет сомнений, что они заслуживают титул".



"Будет очень, очень жаль, если они, получив титул, не смогут разделить эту радость со своими фанатами, которые ждали этого так долго", — сообщил Роджерс beIN Sports.