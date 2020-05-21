Сиссе вспомнил, как едва не остался без ноги

Джибриль Сиссе Бывший нападающий "Ливерпуля" Джибриль Сиссе рассказал, что ему могли ампутировать ногу после страшной травмы, полученной в сезоне 2004/05.

Тот сезон 2004/05 в первую очередь запомнился фанатам мерсисайдского клуба камбэком в финале Лиги Чемпионов против "Милана" в Стамбуле.

Однако для Сиссе главное воспоминание по той кампании связано с переломом левой ноги, полученном в матче против "Блэкберна" в октябре 2004.

"Да, это был страшный перелом. Мои кости сломались одна над другой — я не знаю, как точно это объяснить медицинскими терминами. По сути у меня перестала работать циркуляция крови в стопе".

"Доктор сказал мне: "Джиб, я постараюсь немного вправить кость". Я был в шоковом состоянии и не понимал, о чем он говорит, поэтому сказал: "Делай, что должен делать".

"Он досчитал до трех и потянул за ногу. Все получилось хорошо, и я помню, позже он говорил мне: "Джиб, ты помнишь это?" Я ответил, что да, и спросил, почему он интересуется".

"Он сказал: "Твоя нога сложилась, и в нее не поступала кровь. Если бы прошло от 30 минут до часа, нам бы пришлось ампутировать ее". Так что да, это было очень серьезно", — сообщил Сиссе talkSPORT.


Метки видео, Ливерпуль, Сиссе, травмы

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. abse 21.05.2020 19:31 # abse
    Просто 3,14зда.
    А по моему он ещё и вторую так же ломал?

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  2. drogba11cool 21.05.2020 19:07 # drogba11cool
    это расизм?

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  3. recyjoed 21.05.2020 19:04 # recyjoed
    врач красава

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