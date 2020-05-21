Сиссе вспомнил, как едва не остался без ноги

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джибриль Сиссе рассказал, что ему могли ампутировать ногу после страшной травмы, полученной в сезоне 2004/05.

Тот сезон 2004/05 в первую очередь запомнился фанатам мерсисайдского клуба камбэком в финале Лиги Чемпионов против "Милана" в Стамбуле.



Однако для Сиссе главное воспоминание по той кампании связано с переломом левой ноги, полученном в матче против "Блэкберна" в октябре 2004.



"Да, это был страшный перелом. Мои кости сломались одна над другой — я не знаю, как точно это объяснить медицинскими терминами. По сути у меня перестала работать циркуляция крови в стопе".



"Доктор сказал мне: "Джиб, я постараюсь немного вправить кость". Я был в шоковом состоянии и не понимал, о чем он говорит, поэтому сказал: "Делай, что должен делать".



"Он досчитал до трех и потянул за ногу. Все получилось хорошо, и я помню, позже он говорил мне: "Джиб, ты помнишь это?" Я ответил, что да, и спросил, почему он интересуется".



"Он сказал: "Твоя нога сложилась, и в нее не поступала кровь. Если бы прошло от 30 минут до часа, нам бы пришлось ампутировать ее". Так что да, это было очень серьезно", — сообщил Сиссе talkSPORT.



