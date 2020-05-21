Уилшир будет готов к возобновлению сезона

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир будет готов вернуться к выступлениям за свой клуб в следующем месяце.

Свой второй сезон в "Вест Хэме" после трансфера из "Арсенала" Уилшир в основном проводит в лазарете. Последний раз Джек выходил на футбольное поле еще в октябре 2019.



Однако сейчас 28-летний англичанин окончательно залечил паховые мышцы и настроен побороться за свое место в планах главного тренера Дэвида Мойеса, при котором он пока не сыграл ни матча.



Как сообщает Daily Mail, на текущей неделе Уилшир приступил к бесконтактным занятиям на базе "молотобойцев". Джек и его партнеры по команды ожидают разрешения Премьер-Лиги, чтобы начать полноценные тренировки в преддверии возобновления сезона в июне.



Помимо Уилшира, за время вынужденной паузы из лазарета "Вест Хэма" также вернулись защитник Райан Фредерикс и вингер Андрей Ярмоленко. Эти двое тоже тренировались на текущей неделе.