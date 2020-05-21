Себальос видит свое будущее в "Реале"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос дал понять, что "Реал" остается клубом его мечты.

Прошлым летом "канониры" арендовали Себальоса у "Реала" на сезон 2019/20. Если сделать скидку на период адаптации и несколько месяцев в лазарете, можно сказать, что Данни неплохо себя проявил на "Эмирейтс".



Как передает Daily Mirror, "канониры" хотели бы сохранить Себальоса, однако у самого 23-летнего испанца другие планы.



"Я игрок "Реала"... И любой игрок в мире хотел бы играть за "Реал". У меня есть контракт с ними, который действителен еще три года, и "Реал" — идеальная команда, чтобы добиваться успеха".



"Мне 23 года. Теперь я чувствую себя гораздо более зрелым игроком и готов к любому испытанию, которое может встретиться на моем пути", — сообщил Себальоса TVE.