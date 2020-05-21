Долг "Юнайтед" более чем утроился за год

Всего за один год долг "Манчестер Юнайтед" вырос со 127.4 до 429.1 млн. фунтов.

В четверг клуб с "Олд Траффорд" отчитался за третий квартал этого финансового года — за период с 1 января по 31 марта.



На сей раз "Юнайтед" отразил убыток в размере 28.55 млн. фунтов относительно прибыли в 11.12 за те же три месяца годом ранее (до вычета налогов), сообщает The Guardian.



Но самые важные цифры из отчета — это рост на 42 процента долга "красных дьяволов" всего за три месяца или более чем в три раза за год. Клуб объясняет это первичным эффектом от остановившей футбольный сезон пандемии коронавируса, курсом доллара к фунту и тем, что прошлым летом 80 млн. фунтов за защитника Харри Магуайра были заплачены "Лестеру" живыми деньгами.