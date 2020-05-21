Долг "Юнайтед" более чем утроился за год

Олд Траффорд Всего за один год долг "Манчестер Юнайтед" вырос со 127.4 до 429.1 млн. фунтов.

В четверг клуб с "Олд Траффорд" отчитался за третий квартал этого финансового года — за период с 1 января по 31 марта.

На сей раз "Юнайтед" отразил убыток в размере 28.55 млн. фунтов относительно прибыли в 11.12 за те же три месяца годом ранее (до вычета налогов), сообщает The Guardian.

Но самые важные цифры из отчета — это рост на 42 процента долга "красных дьяволов" всего за три месяца или более чем в три раза за год. Клуб объясняет это первичным эффектом от остановившей футбольный сезон пандемии коронавируса, курсом доллара к фунту и тем, что прошлым летом 80 млн. фунтов за защитника Харри Магуайра были заплачены "Лестеру" живыми деньгами.


Метки Манчестер Юнайтед, финансы

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 732

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  1. frisby 21.05.2020 16:38 # frisby
    Кого там пердинанд советовал купить в памойку? Санчо за 100млн,Кулибали за 80млн и Грилиша за 50млн?Ага)) Залупу зеленой мартышки и дырявое ачко кажана вот и все что вам светит абосранные клоуны

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  2. gerrard08 21.05.2020 16:36 # gerrard08
    Ооо ну все, надо снимать 5 чемпионских титулов за такое. Самое адекватное решение.

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  3. mr-lamps 21.05.2020 16:18 # mr-lamps
    А вот и трансферы

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  4. scauzer11 21.05.2020 16:12 # scauzer11
    скоро лопнет этот шарик))

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  5. xah 21.05.2020 16:10 # xah
    Все пропало

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