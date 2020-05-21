Долг "Юнайтед" более чем утроился за год
Всего за один год долг "Манчестер Юнайтед" вырос со 127.4 до 429.1 млн. фунтов.
В четверг клуб с "Олд Траффорд" отчитался за третий квартал этого финансового года — за период с 1 января по 31 марта.
На сей раз "Юнайтед" отразил убыток в размере 28.55 млн. фунтов относительно прибыли в 11.12 за те же три месяца годом ранее (до вычета налогов), сообщает The Guardian.
Но самые важные цифры из отчета — это рост на 42 процента долга "красных дьяволов" всего за три месяца или более чем в три раза за год. Клуб объясняет это первичным эффектом от остановившей футбольный сезон пандемии коронавируса, курсом доллара к фунту и тем, что прошлым летом 80 млн. фунтов за защитника Харри Магуайра были заплачены "Лестеру" живыми деньгами.
21.05.2020 16:00
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Кого там пердинанд советовал купить в памойку? Санчо за 100млн,Кулибали за 80млн и Грилиша за 50млн?Ага)) Залупу зеленой мартышки и дырявое ачко кажана вот и все что вам светит абосранные клоуны
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Ооо ну все, надо снимать 5 чемпионских титулов за такое. Самое адекватное решение.
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А вот и трансферы
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скоро лопнет этот шарик))
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Все пропало
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