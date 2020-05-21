Харгривз: "Хаверц — это гибрид Баллака и Озила"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Баварии" Оуэн Харгривз считает, что полузащитник "Байера" Кай Хаверц сочетает в себе качества своих титулованных соотечественников Михаэля Баллака и Месута Озила.

Отметившись дублем в первом же после возобновления сезона Бундеслиги матче, Хаверц довел свои показатели в этом сезоне до 12 голов и семи результативных передач, включая 9+7 с начала календарного года.



Успехи Кая лишь подогревают слухи, сватающие его в клубы вроде "Баварии", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля". И Харгривз убежден, что 20-летнего немца ждет звездное будущее.



"Он особенный игрок. Это новая большая звезда. Думаю, все лучшие немецкие игроки остаются на какое-то время в Бундеслиге, а затем отправляются в Премьер-Лигу или в "Баварию" с "Реалом".



"Марк-Андре Тер Штеген, Тони Кроос Месут Озил — все они уехали и добились успехов. На такие таланты Бундеслиги высокий спрос, они хорошо обучены и являются хорошими профессионалами. Хаверц — следующий".



"Все внимание приковано к Холанду и Санчо, но для немцев Кай Хаверц — следующая большая звезда. Он особенный игрок, который является гибридом Михаэля Баллака и Месута Озила. Это многое говорит о его результативности и элегантности".



"Он потрясающий игрок, и я думаю, многие фанаты клубов английской "большой шестерки" будут следить за ним и думать, что он достаточно хорош для их команд. Он мог бы играть за "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити".



"Думаю, каждый, кто видел его на выходных (против менхенгладбахской "Боруссии") скажет, что его нужно купить. Я был бы счастлив увидеть Хаверца в "Баварии", но я думаю, каждый хочет его в свою команду", — сообщил Харгривз Goal.