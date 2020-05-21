Луиш Кампуш не приедет в Англию
Спортивный директор "Лилля" Луиш Кампуш не приедет в Англию — двум клубам Премьер-Лиги он не интересен, а третьему он отказал.
Кампуш сделал себе имя еще в "Монако", куда он привел — а затем выгодно продал — игроков вроде Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса, Фабиньо, Антони Мартиаля, Бернарду Силвы, Тьемуэ Бакайко и Тома Лемара.
С 2017 года Кампуш трудится в "Лилле" и с недавних пор перестал ладить с владельцем клуба Жераром Лопесом. Луишу кажется, что высшее руководство не советуется с ним при принятии ключевых решений.
По информации ESPN, Кампуш уже попросил "Лилль" освободить его от контракта и сразу же оказался завален предложениями. Например, на Луиша вышел "Ньюкасл", находящийся на пороге смены владельцев, однако 55-летний португалец отказал "сорокам".
Также Кампуша сватают в "Тоттенхэм", где главным тренером трудится один из самых близких друзей Луиша в футболе в лице Жозе Моуриньо.
Тем не менее, "Тоттенхэм" не заинтересован в приглашении Кампуша — как и "Челси", куда Луиша сватали еще в прошлом сезоне, о чем сообщает Football.London.
ESPN добавляет, что Кампуш, скорее всего, останется в Лиге 1, вернувшись в свой бывший клуб "Монако".
21.05.2020 14:00
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