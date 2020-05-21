Эмерсон допускает свое возвращение в Серию А

Защитник "Челси" Эмерсон Палмери заявил, что открыт к возвращению в Серию А.

Эмерсон выступает за "синих" после своего перехода из "Ромы" в 2018 году, но все это время является исключительно игроком ротации.



В этом сезоне 25-летний итальянец бразильского происхождения провел только 17 матчей, включая 14 в Премьер-Лиге, и дефицит игрового времени может подтолкнуть Эмерсона к возвращению в Серию А.



"Я был очень счастлив в Серии А, мне нравится местная культура, и в том числе поэтому я решил выступать за сборную Италии".



"Я допускаю свое возвращение в Серию А, но у меня есть контракт с "Челси", и я никуда не спешу", — цитирует Эмерсона Daily Mirror.