Венгер призывает ослабить правила ФФП

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выступил за ослабление правил финансового фейр-плей.

В период своей работы в Северном Лондоне Венгер был известен большим сторонником ФФП. Арсен с некоторой завистью наблюдал за стремительной трансформацией "Челси" при Романе Абрамовиче и "Манчестер Сити" при шейхе Мансуре, тогда как сами "канониры" могли тратить только то, что заработают.



Однако сейчас, особенно в условиях пандемии коронавируса, Венгеру кажется, что ФФП ограничивает инвестиции в футбол и является защитным механизмом для европейских топ-клубов.



"Я выступаю за меры по усилению проверок менеджмента клубов, а не за запреты и ограничения".



"Также я за то, чтобы мы стали более открытыми к инвестициям, тогда как ФФП это не позволяет. Клубы, которые доминируют в Европе сегодня, были построены за счет инвестиций в эру, когда ФФП не существовал. Сегодня же ФФП препятствует растущим клубам совершать инвестиции. Это не есть нормально".



"Эти правила установили иерархию — исторически большие клубы становятся больше и больше, и все они, естественно, сражаются за то, чтобы правила ФФП скрупулезно применялись ко всем остальным, дабы не подпустить к себе конкурентов".



"Контролировать менеджмент клубов — да, устанавливать источники средств — да, однако мы должны поощрять людей на инвестиции в футбол. ФФП должен более гибким и приветствовать инвестиции", — сообщил Венгер L'Equipe.