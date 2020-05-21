Джака не хочет вспоминать о конфликте с фанатами "Арсенала"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что для него осталась позади история, когда он поссорился с фанатами своего клуба.

В октябре, будучи замененным против "Кристал Пэлас", Джака бурно отреагировал на свист трибун "Эмирейтс", приложив ладонь к уху, стянув футболку и выкрикнув фразу "f**k off" в толпу.

Позже Гранит был лишен капитанской повязки и едва не покинул "Арсенал" в январе — лишь заступивший на тренерский мостик Микель Артета заставил швейцарца передумать. Вспоминать о том скандале игрок не хочет.

"Эта тема закрыта для меня. Возможно, там возникло недопонимание, и каждая из сторон слегка переборщила с реакцией. Фанаты могут быть уверены, что я всегда стремлюсь к своему максимуму и отдаю все свои силы ради "Арсенала", — сообщил Джака Bild.


Метки Арсенал, Джака

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.05.2020 12:11 # mixmaster
    при Артете прибавил, но все же можно было бы его и поменять на условного ван де бека

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  2. xhakaboom 21.05.2020 11:39 # xhakaboom
    Лучший из лучших! Ночной кошмар детей из Членси

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  3. marokkanec 21.05.2020 11:09 # marokkanec
    Единственный у кого есть яйца в команде

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