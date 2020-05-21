Джака не хочет вспоминать о конфликте с фанатами "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака заявил, что для него осталась позади история, когда он поссорился с фанатами своего клуба.
В октябре, будучи замененным против "Кристал Пэлас", Джака бурно отреагировал на свист трибун "Эмирейтс", приложив ладонь к уху, стянув футболку и выкрикнув фразу "f**k off" в толпу.
Позже Гранит был лишен капитанской повязки и едва не покинул "Арсенал" в январе — лишь заступивший на тренерский мостик Микель Артета заставил швейцарца передумать. Вспоминать о том скандале игрок не хочет.
"Эта тема закрыта для меня. Возможно, там возникло недопонимание, и каждая из сторон слегка переборщила с реакцией. Фанаты могут быть уверены, что я всегда стремлюсь к своему максимуму и отдаю все свои силы ради "Арсенала", — сообщил Джака Bild.
21.05.2020 11:00
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