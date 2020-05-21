Бент: "Я бы не вернулся к тренировкам"

Даррен Бент Бывший нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Даррен Бент заявил, что отказался бы тренироваться в условиях пандемии коронавируса.

Ранее в мае сразу несколько игроков Премьер-Лиги выразили свое несогласие с планами по возобновлению сезона в июне, а капитан "Уотфорда" Трой Дини даже отказался тренироваться со своей командой.

Бент разделяет опасения Дини и других своих товарищей по цвету кожи, считая, что сперва Премьер-Лига должна дать ответы на их вопросы.

"Наверное, я бы не вернулся к тренировкам, потому что у меня маленькие дети дома. Поэтому нет. У меня появились сомнения, еще когда они заговорили о повышенном риске для темнокожих игроков и этнических меньшинств. А те положительные результаты, которые они выявили в ходе первого раунда тестирования на коронавирус, стали бы для меня красным флагом".

"Я бы сказал: "Знаете, я не вернусь, пока не получу ответы". Трой Дини поступил блестяще. Он задал простые вопросы насчет дополнительных исследований и дополнительных тестов, но не был услышан. Поэтому я бы не вернулся, пока ситуация не прояснится", — сообщил Бент talkSPORT.


Метки Бент, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2020 10:00

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  1. dallaslp 21.05.2020 10:15 # dallaslp
    не вернулся бы только потому, что есть деньги, контракт, напыщенность и лицемерин . работал бы как средний брит, на условные 5к фунтов - побежал бы кормить семью и оплачивать кредиты, и не вякал

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  2. liver4ever 21.05.2020 10:13 # liver4ever
    Что эти нигеры себе позволяют?

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