Магуайр чувствует себя в безопасности, тренируясь

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что чувствует себя в полной безопасности после возвращения к тренировкам.

На текущей неделе команды Премьер-Лиги приступили к тренировкам небольшими группами без физического контакта. Это стало возможно после массового тестирования игроков и персонала клубов на COVID-19 в минувший уикенд.



Не секрет, что отдельные игроки испытывают страх перед тренировками в условиях пандемии коронавируса, однако Магуайр смог на личном опыте убедиться, что угроза отсутствует.



"Да, это были странные несколько месяцев, однако клуб следовал предписаниям. Сейчас здесь создана такая безопасная обстановка".



"Сегодня наш первый день после возвращения, но ты ощущаешь себя так безопасно, и каждый следует правилам. Пусть так будет и дальше, и я уверен, ни у кого не возникнет никаких проблем".



"На тренировочном поле находится гораздо меньше людей. Сегодня мы занимались вчетвером плюс тренер, так что это немного".



"Перед тобой большое пространство, ты ни к кому не приближаешься, но самое важное, что мы вернулись к работе. Это была тяжелая тренировка, а теперь время вернуться домой и отдохнуть, чтобы завтра вернуться. Я уже в предвкушении", — сообщил Магуайр официальному веб-сайту "Юнайтед".