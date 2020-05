"Ливерпуль" договорился с Nike, что доиграет сезон в форме от New Balance

"Ливерпуль" согласовал размер компенсации со своим новым техническим спонсором Nike, что позволит "красным" завершить сезон Премьер-Лиги в форме от компании New Balance.

Формально пятилетний контракт "Ливерпуля" с New Balance истекает 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса сезон 2019/20 будет продлен не только на июнь и июль, но и, возможно, на август.



Как сообщает Daily Mail, в ходе трехсторонних переговоров "Ливерпуля", New Balance и Nike было решено, что начало сотрудничества "красных" с новым техническим спонсором будет отложено до старта сезона 2020/21. Финансовые детали соглашения неизвестны, однако в большей степени это был вопрос этического характера, нежели денежного.



Таким образом, команда Юргена Клоппа сыграет оставшиеся девять матчей в форме от New Balance, и в этой же форме капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон поднимет над головой кубок Премьер-Лиги на пустом "Энфилде".



Добавим, нынешняя форма "Ливерпуля" — самая продаваемая в истории клуба. От своего нового технического спонсора "красные" надеются получать около 70 миллионов фунтов в год.