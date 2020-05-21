Канте решил пропустить тренировку "Челси"

Из-за опасений за собственную безопасность полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустил тренировку в среду.

Начиная со вторника, командам Премьер-Лиги разрешено тренироваться небольшими группами, и как раз во вторник Канте присутствовал на базе "синих" в Кобхэме.



Однако одной вылазки Нголо хватило. С разрешения своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда 29-летний француз не приехал в Кобхэм в среду, сообщает Sky Sports.



Свое решение остаться дома Канте мотивировал опасениями заразиться коронавирусом. Нголо склонен считать, что он в группе риска не только из-за цвета кожи.



За считанные недели до триумфального для французов Чемпионата Мира 2018 года у Канте умер старший брат от сердечного приступа, а нескольким месяцами ранее сам Нголо упал в обморок на тренировке. Кроме того, за последний раз полузащитник никак не избавится от травм.



Таким образом, Канте продолжит поддерживать форму в домашних условиях с благословения Лэмпарда, а "Челси" должен будет постараться развеять опасения игрока.