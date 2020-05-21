Канте решил пропустить тренировку "Челси"

Нголо Канте Из-за опасений за собственную безопасность полузащитник "Челси" Нголо Канте пропустил тренировку в среду.

Начиная со вторника, командам Премьер-Лиги разрешено тренироваться небольшими группами, и как раз во вторник Канте присутствовал на базе "синих" в Кобхэме.

Однако одной вылазки Нголо хватило. С разрешения своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда 29-летний француз не приехал в Кобхэм в среду, сообщает Sky Sports.

Свое решение остаться дома Канте мотивировал опасениями заразиться коронавирусом. Нголо склонен считать, что он в группе риска не только из-за цвета кожи.

За считанные недели до триумфального для французов Чемпионата Мира 2018 года у Канте умер старший брат от сердечного приступа, а нескольким месяцами ранее сам Нголо упал в обморок на тренировке. Кроме того, за последний раз полузащитник никак не избавится от травм.

Таким образом, Канте продолжит поддерживать форму в домашних условиях с благословения Лэмпарда, а "Челси" должен будет постараться развеять опасения игрока.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2020 07:00

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  1. mixmaster 21.05.2020 07:34 # mixmaster
    Сдулся уголёк, такими темпами его накуй на мороз выкинут

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  2. antiterror 21.05.2020 07:27 # antiterror
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