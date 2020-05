Светская хроника за четверг

"Ливерпуль" продаст трех игроков ради Тимо Вернера. "Арсенал" обсуждает покупку Мануэля Аканджи. Премьер-Лига разрешит "Ньюкаслу" сменить владельцев. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Чтобы перейти в "Баварию", вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане нужно согласиться на 30-процентное понижение зарплаты. (Bild)



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро может заменить Лаутаро Мартинеса в "Интере". (Alfredo Pedulla)



"Ливерпуль" готов продать трех игроков, чтобы на вырученные деньги купить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. (The Athletic)



Вингер Джейдон Санчо, на которого претендует "Манчестер Юнайтед", по-прежнему ожидает своего ухода из дортмундской "Боруссии" грядущим летом. (The Athletic)



"Юнайтед" расслаблен насчет продления аренды нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало после выздоровления Маркуса Рэшфорда. (Sky Sports)



Полузащитник "Баварии" Корентин Толиссо был бы заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Le 10 Sport)



"Арсенал" еще с января ведет переговоры о покупке центрального защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи. (The Sun)



"Арсенал" готов обменять своего нападающего Александра Лакасетта на полузащитника "Атлетико" Тома Лемара. (AS)



"Интер" не готов заплатить требуемые "Челси" 11 миллионов фунтов за вингера Виктора Мосеса. (The Sun)



Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо отрицает контакт с "Наполи". (Metro)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за плеймейкера "Реала" Хамеса Родригеса. (Sports Mole)



"Ньюкасл" вступил в переговоры с агентом Мино Райолой насчет вингера "Наполи" Ирвинга Лосано. (AreaNapoli)



Другое



Сезон Чемпионшипа будет возобновлен 20 июня. (Daily Express)



В среду Премьер-Лига окончательно оформила протоколы насчет контактных тренировок и скоро представит клубам. (The Telegraph)



Клубам с маленькими раздевалками, возможно, придется сделать апгрейд на своих стадионах перед возобновлением сезона для соблюдения норм социального дистанцирования. (Daily Mail)



Несколько игроков пожаловались в мировой профсоюз футболистов FIFPro насчет того, что их принуждают вернуться к тренировкам. (The Telegrap)



Сотни из 1,400 игроков Футбольной Лиги, чьи контракты истекают летом, могут больше не получить профессиональных сделок. (Daily Mail)



Вдова журналиста Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, хочет встретиться с боссами Премьер-Лиги насчет сделки по смене владельцев "Ньюкасла". (Daily Star)



Но Премьер-Лига даст добро на приобретение саудитами "Ньюкасла" за 300 млн. фунтов. Сделка будет подтверждена в ближайшие дни. (Daily Express)



Серия А планирует завершить этот сезон к 20 августа и начать следующий 1 сентября. (Sky Sports)



Футболисты Премьер-Лиги жалуются, что после дезинфекции мячи становятся липкими. (The Sun)



Ветеран "Дерби" Уэйн Руни оборудует поле для гольфа площадью в 49 гектар возле своего нового особняка. (The Sun)



Вингер "Борнмута" Джордон Айб нарушил карантин ради посещения парикмахера. (Daily Mail)



Давид Луис с Пьер-Эмериком Обамеянгом из "Арсенала" и Джесси Лингард с Андреасом Перрейрой из "Юнайтед" снимутся в передаче "По домам!" телеканала MTV. (Daily Star)