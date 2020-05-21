Клубам Премьер-Лиги разрешат контактные тренировки уже на этой неделе

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Британии Оливер Доуден сообщил, что позже на текущей неделе клубам Премьер-Лиги будет разрешено приступить к контактным тренировкам.

Как известно, с минувшего вторника клубы Премьер-Лиги уже могут проводить тренировки небольшими группами, соблюдая социальное дистанцирование. Это является первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.



Разрешение британского правительства для перехода к фазе два, когда элитные спортсмены смогут тренироваться в привычном режиме, не заставит себя ждать.



"В первую очередь хочу сказать, что ранее на текущей неделе мы уже выпустили рекомендации насчет тренировочного процесса, где исключены контакты".



"Надеюсь, что позже на текущей неделе, очень скоро, мы совместно с Министерством здравоохранения и прочими организациями опубликуем рекомендации насчет контактных тренировок для элитного спорта, чтобы они могли начать подготовку к возвращению", — цитирует Доудена BBC.