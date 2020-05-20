Ваньяма: "Игроки "Саутгемптона" игнорировали Мане"
Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма признался, что игроки "Саутгемптона" не хотели пасовать на нападающего Садио Мане в период их совместного выступления за "святых".
Кениец Ваньяма и сенегалец Мане были частью яркой команды Маурисио Почеттино на "Сент-Мэри" — каждый из троих в конечном счете смог уйти на повышение.
Однако поначалу Садио очень тяжело притирался к партнерам по "Саутгемптону" и даже был вынужден попросить своего друга африканца о помощи.
"Мы были словно семьей одного отца, играя за Почеттино, а у меня с Мане была крепкая братская связь. Морган Шнайдерлен тоже был моим большим другом".
"В какой-то момент Мане обратился ко мне и сказал: "Слушай, эти парни не хотят делиться со мной мячом, можем ли мы с тобой чаще играть друг на друга? Они не хотят, чтобы я забивал". Я с неохотой согласился и каждый раз, когда мяч был у меня, я пасовал на него".
"Я хотел, чтобы мое отношение к нему было правильным, он хороший и славный парень", — сообщил Ваньяма Madgoat TV.
20.05.2020 23:00
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если такое было, то можно представить, каким был бесхребетным Почеттино
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Короче, Мане был Салахом в Сауте.
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Сегодня в маршрутке девочка лет 4-х спросила маму: "А если всем попросить Ваньямы, он сделает пас на Мане?"
С мамой плакала половина маршрутки...
Виктор, пасуй на Мане!!!
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лол а ведь реально было такое, помню тот неплохой Сотон. Мане должен был стать вишенкой и зачастую тащил в соло, но постоянно было ощущение, что его не используют на 100%. а оказывается вон оно что.
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