Ваньяма: "Игроки "Саутгемптона" игнорировали Мане"

Виктор Ваньяма и Садио Мане Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма признался, что игроки "Саутгемптона" не хотели пасовать на нападающего Садио Мане в период их совместного выступления за "святых".

Кениец Ваньяма и сенегалец Мане были частью яркой команды Маурисио Почеттино на "Сент-Мэри" — каждый из троих в конечном счете смог уйти на повышение.

Однако поначалу Садио очень тяжело притирался к партнерам по "Саутгемптону" и даже был вынужден попросить своего друга африканца о помощи.

"Мы были словно семьей одного отца, играя за Почеттино, а у меня с Мане была крепкая братская связь. Морган Шнайдерлен тоже был моим большим другом".

"В какой-то момент Мане обратился ко мне и сказал: "Слушай, эти парни не хотят делиться со мной мячом, можем ли мы с тобой чаще играть друг на друга? Они не хотят, чтобы я забивал". Я с неохотой согласился и каждый раз, когда мяч был у меня, я пасовал на него".

"Я хотел, чтобы мое отношение к нему было правильным, он хороший и славный парень", — сообщил Ваньяма Madgoat TV.


Метки Ваньяма, Мане, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. t1mka 20.05.2020 23:52 # t1mka
    если такое было, то можно представить, каким был бесхребетным Почеттино

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  2. brown-ale 20.05.2020 23:49 # brown-ale
    Короче, Мане был Салахом в Сауте.

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  3. jack-willsher 20.05.2020 23:47 # jack-willsher
    Сегодня в маршрутке девочка лет 4-х спросила маму: "А если всем попросить Ваньямы, он сделает пас на Мане?"

    С мамой плакала половина маршрутки...

    Виктор, пасуй на Мане!!!

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  4. toledo 20.05.2020 23:17 # toledo
    лол а ведь реально было такое, помню тот неплохой Сотон. Мане должен был стать вишенкой и зачастую тащил в соло, но постоянно было ощущение, что его не используют на 100%. а оказывается вон оно что.

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