Ваньяма: "Игроки "Саутгемптона" игнорировали Мане"

Полузащитник "Монреаль Импакт" Виктор Ваньяма признался, что игроки "Саутгемптона" не хотели пасовать на нападающего Садио Мане в период их совместного выступления за "святых".

Кениец Ваньяма и сенегалец Мане были частью яркой команды Маурисио Почеттино на "Сент-Мэри" — каждый из троих в конечном счете смог уйти на повышение.



Однако поначалу Садио очень тяжело притирался к партнерам по "Саутгемптону" и даже был вынужден попросить своего друга африканца о помощи.



"Мы были словно семьей одного отца, играя за Почеттино, а у меня с Мане была крепкая братская связь. Морган Шнайдерлен тоже был моим большим другом".



"В какой-то момент Мане обратился ко мне и сказал: "Слушай, эти парни не хотят делиться со мной мячом, можем ли мы с тобой чаще играть друг на друга? Они не хотят, чтобы я забивал". Я с неохотой согласился и каждый раз, когда мяч был у меня, я пасовал на него".



"Я хотел, чтобы мое отношение к нему было правильным, он хороший и славный парень", — сообщил Ваньяма Madgoat TV.