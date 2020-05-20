Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ощущениями от первого дня тренировок после длительного перерыва и заверил, что игроки приехали в Мелвуд исключительно по доброй воле.

В среду "Ливерпуль" приступил к тренировкам небольшими группами. В отличие от других клубов, Клопп не столкнулся с тем, что отдельные его игроки предпочли остаться дома, однако Юрген никого не принуждал.



И хотя тренировки проходят при соблюдении строгих протоколов безопасности и без контакта между игроками, Клопп остался доволен первым опытом.



"Выбор за игроками, и это должно быть ясно. Я сказал перед тренировкой: "Вы здесь по доброй воле. Обычно вы подписываете контракт и должны быть здесь, когда я скажу, но в данном случае вы не обязаны быть здесь, если не чувствуете себя в безопасности".



"Никаких ограничений, никакого наказания, ничего такого. Это их собственное решение, и мы на 100 процентов уважаем это".



"Парни в порядке. Мы бы никогда не стали никем рисковать ради своих желаний. Да, мы любим футбол. И да, это наша работа. Но это не важнее, чем наши жизни или жизни других людей".



"Первый день? Это было прекрасно, я получил удовольствие. Погода была великолепной, а парни находились в хорошем настроении".



"Этим утром мы должны были приехать, заранее переодевшись, поэтому я чувствовал себя немного полицейским в своей униформе — наконец-то по правильному поводу. Это довольно особенное ощущение".



"Было приятно приехать в Мелвуд и повидать парней. До тренировки мы должны были убедиться, что предусмотрели все нюансы. Это была короткая летучка, затем мы обсудили задачи и приступили к занятию, что стало лучшей частью".



"Сегодня здесь побывали первые 10 игроков — две группы по пять занимались на двух разных полях, далеко друг от друга. Это было похоже на футбол, и именно этого мы хотим".



"Это был самый длинный перерыв в жизни парней, около девяти недель. У игроков сборных летние каникулы обычно длятся две недели, поэтому нам нужно снова привыкнуть ко многим вещам. Но первое впечатление — очень позитивное", — сообщил Клопп Sky Sports.