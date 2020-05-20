"Челси" подтвердил продление контрактов с Кабальеро и Жиру

"Челси" подтвердил, что голкипер Вилли Кабальеро и нападающий Оливье Жиру останутся на "Стэмфорд Бридж" на следующий сезон.

О продлении контракта с Кабальеро прессе стало известно еще накануне, а сегодня "синие" лишь сделали эту новость официальной.



Таким образом, 38-летний аргентинец, сыгравший девять матчей в этом сезоне, продолжит исполнять роль дублера для Кепы Аррисабалаги, самого дорогого голкипера в мире.



И если с Кабальеро "Челси" пришлось договариваться, то в случае с Жиру "синие" просто воспользовались своей опцией по продлению действующего соглашения. Лондонский клуб уточняет, что это случилось еще в прошлом месяце.



Напомним, что в январе Оливье отчаянно порывался покинуть "Стэмфорд Бридж", однако "Челси" не удалось подыскать другого нападающего на трансферном рынке, поэтому 33-летний француз остался — и неожиданно принялся демонстрировать отличный футбол, ворвавшись в планы главного тренера Фрэнка Лэмпарда.



"Для нашего клуба очевидно, что Оливье — тот игрок, которым мы хотим обладать в составе, особенно учитывая наше стремление поддерживать баланс между опытными игроками топ-уровня и яркими молодыми талантами. Оливье демонстрирует образцовый настрой, когда его просят сыграть. Он проверенный победитель, и мы надеемся, что он поможет стать таковыми нашему новому поколению", — сообщила директор "Челси" Марина Грановская.