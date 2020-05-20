Сульшер хочет сохранить Далота в "Юнайтед"

Диогу Далот Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер планирует сохранить защитника Диогу Далота в клубе.

Далот прибыл на "Олд Траффорд" еще летом 2018 из "Порту" за 19 миллионов фунтов. За эти два без малого сезона Диогу сыграл только 33 матча.

И хотя 21-летний португалец способен действовать на обоих флангах обороны, справа он обычно проигрывает конкуренцию Ааарону Ван-Биссаке, а слева — Люку Шоу.

Тем не менее, проводив Эшли Янга в "Интер" в январе, Сульшер хотел бы сохранить Далота в качестве страховки для своих основных крайних защитников, утверждает ESPN.

При этом к Диогу существует серьезный интерес со стороны европейских клубов. Среди претендентов на защитника значатся даже "Барселона" и ПСЖ.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 20:00

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  1. superperez101 20.05.2020 20:58 # superperez101
    только начали покупать действительно хороших игроков как биссаку и фернандеша, как этот никчемный тренер хочет сохранить никчемного игрока.
    зачем этот балласт в команде?

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  2. xah 20.05.2020 20:54 # xah
    Кроме быстрой скорости, больше ничем не выделяется.

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