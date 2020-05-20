Сульшер хочет сохранить Далота в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер планирует сохранить защитника Диогу Далота в клубе.

Далот прибыл на "Олд Траффорд" еще летом 2018 из "Порту" за 19 миллионов фунтов. За эти два без малого сезона Диогу сыграл только 33 матча.



И хотя 21-летний португалец способен действовать на обоих флангах обороны, справа он обычно проигрывает конкуренцию Ааарону Ван-Биссаке, а слева — Люку Шоу.



Тем не менее, проводив Эшли Янга в "Интер" в январе, Сульшер хотел бы сохранить Далота в качестве страховки для своих основных крайних защитников, утверждает ESPN.



При этом к Диогу существует серьезный интерес со стороны европейских клубов. Среди претендентов на защитника значатся даже "Барселона" и ПСЖ.