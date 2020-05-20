Сильва подтвердил, что доиграет сезон в "Сити", а затем уйдет
Полузащитник Давид Сильва подтвердил, что покинет "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.
О том, что этот сезон станет для него последним на "Этихад", Сильва объявил еще прошлым летом. Формально контракт Давида истекает 30 июня, однако 34-летний испанец, как и планировал, доиграет кампанию.
"Я провел здесь 10 лет, и я достиг, чего хотел".
"Мой цикл здесь подходит к концу, но я всегда буду вспоминать об этом клубе из-за того, что пережил здесь".
"С первого же момента здесь люди относились ко мне невероятным образом. Здесь тебя уважают и восхищаются тобой. Но теперь я и моя семья нуждаемся в новом вызове".
"В данный момент все на паузе и ничего не происходит. Моя семья задает вопросы, но все остановлено".
"Мы снова тренируемся и надеемся восстановить свою форму на 100 процентов", — цитирует Сильву Daily Mirror.
20.05.2020 19:00
Просмотров: 160
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лучший полузащ в апл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий