Сильва подтвердил, что доиграет сезон в "Сити", а затем уйдет

Полузащитник Давид Сильва подтвердил, что покинет "Манчестер Сити" по окончании этого сезона.

О том, что этот сезон станет для него последним на "Этихад", Сильва объявил еще прошлым летом. Формально контракт Давида истекает 30 июня, однако 34-летний испанец, как и планировал, доиграет кампанию.



"Я провел здесь 10 лет, и я достиг, чего хотел".



"Мой цикл здесь подходит к концу, но я всегда буду вспоминать об этом клубе из-за того, что пережил здесь".



"С первого же момента здесь люди относились ко мне невероятным образом. Здесь тебя уважают и восхищаются тобой. Но теперь я и моя семья нуждаемся в новом вызове".



"В данный момент все на паузе и ничего не происходит. Моя семья задает вопросы, но все остановлено".



"Мы снова тренируемся и надеемся восстановить свою форму на 100 процентов", — цитирует Сильву Daily Mirror.