Подхватившим коронавирус игроком "Уотфорда" оказался Мариаппа

Игроком "Уотфорда", у которого был выявлен коронавирус, оказался защитник Эдриан Мариаппа.

Напомним, первый раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на COVID-19 выявил шесть положительных результатов из 748 проб.



Три из этих шести результатов пришлись на "Уотфорд", включая одного футболиста. И сегодня этот футболист раскрыл свою личность.



Им оказался 33-летний Мариаппа, который теперь изолирован у себя дома на семь дней. Болезнь Эдриана протекает абсолютно бессимптомно.



"Это довольно страшно, потому что я чувствую себя абсолютно нормально и почти не покидал дом, но все равно как-то подхватил вирус".



"Если бы не возвращение к тренировкам и тестирование, я бы никогда не узнал об этом и жил бы дальше, как обычно. Это довольно странная мысль", — сообщил Мариаппа The Telegraph.



Тем временем, как добавляет Daily Mail, в "Уотфорде" уверены, что бунт капитана Троя Дини и еще нескольких игроков, отказавшихся тренироваться, не помешает команде провести свои оставшиеся матчи в Премьер-Лиге.