Hummel станет техническим спонсором "Эвертона"

Со следующего сезона компания Hummel сменит Umbro в качестве технического спонсора "Эвертона".

Umbro занимается изготовлением формы для мерсисайдского клуба с 2014 года. Стороны лишь в марте 2019 продлили свое сотрудничество на пять лет.



Однако сейчас "Эвертон" решил досрочно разорвать отношения с Umbro и обзавестись более щедрым спонсором, и таковым становится датская компания Hummel.



Как сообщает The Telegraph, Hummel будет платить "Эвертону" 10 миллионов фунтов в год, и это рекордная сделка в своем роде для "ирисок".