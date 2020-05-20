Hummel станет техническим спонсором "Эвертона"

Hummel Со следующего сезона компания Hummel сменит Umbro в качестве технического спонсора "Эвертона".

Umbro занимается изготовлением формы для мерсисайдского клуба с 2014 года. Стороны лишь в марте 2019 продлили свое сотрудничество на пять лет.

Однако сейчас "Эвертон" решил досрочно разорвать отношения с Umbro и обзавестись более щедрым спонсором, и таковым становится датская компания Hummel.

Как сообщает The Telegraph, Hummel будет платить "Эвертону" 10 миллионов фунтов в год, и это рекордная сделка в своем роде для "ирисок".



Метки Hummel, Umbro, спонсоры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 17:00

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