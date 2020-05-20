Hummel станет техническим спонсором "Эвертона"
Со следующего сезона компания Hummel сменит Umbro в качестве технического спонсора "Эвертона".
Umbro занимается изготовлением формы для мерсисайдского клуба с 2014 года. Стороны лишь в марте 2019 продлили свое сотрудничество на пять лет.
Однако сейчас "Эвертон" решил досрочно разорвать отношения с Umbro и обзавестись более щедрым спонсором, и таковым становится датская компания Hummel.
Как сообщает The Telegraph, Hummel будет платить "Эвертону" 10 миллионов фунтов в год, и это рекордная сделка в своем роде для "ирисок".
20.05.2020 17:00
Просмотров: 325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
10кк ухахахах, для третьего клуба Ливерпуля рекорд
(ответить)
Тайсон вышел из чата
(ответить)
Как всегда портовые хуесосы на подсосе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий