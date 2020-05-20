Санчес рассказал, что ему не нравилось в Моуриньо

Нападающий Алексис Санчес рассказал, что ему не нравилось в совместной работе с тренером Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед".

Присоединившись к "Юнайтед" в январе 2018, Санчес лишь редкими моментами напоминал игрока, который блистал в составе "Арсенала".



Свои проблемы Алексис связывает в том числе и тем, что Моуриньо лишил его уверенности в себе, постоянно ротируя состав.



"Я говорю как есть. Это мое мнение".



"Моуриньо — один из лучших тренеров в мире в плане того, как он тренирует, изучает видео, относится к деталям".



"Однако внутри коллектива было ощущение, когда ты то в составе, то нет. Иногда я не играл, затем играл, затем снова не играл, и ты, будучи игроком, теряешь уверенность в себе. Каждый игрок потерял уверенность в себе, понимаете?"



"Кроме того, возникшая атмосфера не была здоровой. Иногда я играл хорошо, мог забить гол, а он снимал меня с игры".



"Я играю в футбол с пяти лет, и если вы заберете у меня мяч, вы лишите меня возможности получать удовольствие", — сообщил Санчес BBC.