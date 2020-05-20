Санчес рассказал, что ему не нравилось в Моуриньо
Нападающий Алексис Санчес рассказал, что ему не нравилось в совместной работе с тренером Жозе Моуриньо в "Манчестер Юнайтед".
Присоединившись к "Юнайтед" в январе 2018, Санчес лишь редкими моментами напоминал игрока, который блистал в составе "Арсенала".
Свои проблемы Алексис связывает в том числе и тем, что Моуриньо лишил его уверенности в себе, постоянно ротируя состав.
"Я говорю как есть. Это мое мнение".
"Моуриньо — один из лучших тренеров в мире в плане того, как он тренирует, изучает видео, относится к деталям".
"Однако внутри коллектива было ощущение, когда ты то в составе, то нет. Иногда я не играл, затем играл, затем снова не играл, и ты, будучи игроком, теряешь уверенность в себе. Каждый игрок потерял уверенность в себе, понимаете?"
"Кроме того, возникшая атмосфера не была здоровой. Иногда я играл хорошо, мог забить гол, а он снимал меня с игры".
"Я играю в футбол с пяти лет, и если вы заберете у меня мяч, вы лишите меня возможности получать удовольствие", — сообщил Санчес BBC.
20.05.2020 15:00
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Да, в первом сезоне один го, во втором два. Это действительно называется "Иногда я играл хорошо, мог забить гол". Иногда!
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Санчес топово нае6ал помойку.
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"Я играю в футбол с пяти лет, и если вы заберете у меня мяч, вы лишите меня возможности получать удовольствие, но не лишите меня 500к в неделю"
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Жозе тренер у которого характер игрока очень важен, а если ты с гнильцой ,то можешь оказаться на банке, даже если ты талант ,тем более если тебя снимают с поля ,то это далеко не всегда значит ,что ты плохо сыграл .
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