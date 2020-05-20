"Арсенал" может получить Клюйверта взамен Мхитаряна

"Арсенал" может получить вингера "Ромы" Джастина Клюйверта в обмен на своего плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Как известно, этот сезон Мхитарян проводит в "Роме" на правах аренды. Генрих уже неоднократно говорил, что хотел бы остаться в клубе Серии А.



Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, ставит постоянный трансфер 31-летнего армянина из "Арсенала" в "Рому" под угрозу, однако Corriere dello Sport утверждает, что у двух клубов может найтись решение.



Если "канониры" согласятся добавить к Мхитаряну 13 млн. фунтов, то взамен получат Клюйверта, который два года назад был куплен римлянами у "Аякса" за 15 млн. фунтов.



Джастин, сын легенды "Барселоны" Патрика Клюйверта, способен сыграть на обоих флангах и в 27 матчах этого сезона за "Рому" забил семь голов.



У 21-летнего голландца не все ладится в итальянском футболе, однако он остается исключительно перспективным игроком.