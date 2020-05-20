Роберто Карлос: "Мне оставалось подписать контракт с "Челси"

Роберто Карлос Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос рассказал, насколько близок он был к переходу в "Челси" в 2007 году.

Главные успехи Карлоса в клубной карьере связаны, конечно, с "Реалом", где он провел 11 лет, за это время выиграв четыре титула Ла Лиги и три Лиги Чемпионов.

В 2007 году бразилец, которому на тот момент было 34, стал свободным агентом и в качестве одного из двух вариантов продолжения карьеры рассматривал "Челси".

"Я имел на руках два предложения, от "Фенербахче" и "Челси". С "Челси" у нас не сложилось, поэтому я перешел в "Фенербахче".

"Однако я был очень близок к переходу в "Челси". Мы практически договорились, и мне лишь оставалось приехать и подписать контракт".

"Это случилось за неделю до того, как я перешел в "Фенербахче". Я побывал в Париже, где встретился с (владельцем "Челси") Романом Абрамовичем и (бывшим исполнительным директором) Питером Кеньоном".

"К сожалению, в самый последний момент что-то не срослось, что нередко бывает в футболе. Там был какой-то нюанс с юристом".

"При этом все было согласовано, и я был на 100 процентов уверен, что буду успешен в Премьер-Лиге и что Премьер-Лига подходит для моих характеристик", — сообщил Карлос Goal.


Метки Карлос, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 13:00

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  1. contrario 20.05.2020 13:15 # contrario
    Переходить на спаде под праймого Кэшли такое себе удовольствие.

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  2. xah 20.05.2020 13:13 # xah
    Крутой игрок, но старый.

    Его пушка француза запомнят все

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