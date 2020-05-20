Роберто Карлос: "Мне оставалось подписать контракт с "Челси"

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос рассказал, насколько близок он был к переходу в "Челси" в 2007 году.

Главные успехи Карлоса в клубной карьере связаны, конечно, с "Реалом", где он провел 11 лет, за это время выиграв четыре титула Ла Лиги и три Лиги Чемпионов.



В 2007 году бразилец, которому на тот момент было 34, стал свободным агентом и в качестве одного из двух вариантов продолжения карьеры рассматривал "Челси".



"Я имел на руках два предложения, от "Фенербахче" и "Челси". С "Челси" у нас не сложилось, поэтому я перешел в "Фенербахче".



"Однако я был очень близок к переходу в "Челси". Мы практически договорились, и мне лишь оставалось приехать и подписать контракт".



"Это случилось за неделю до того, как я перешел в "Фенербахче". Я побывал в Париже, где встретился с (владельцем "Челси") Романом Абрамовичем и (бывшим исполнительным директором) Питером Кеньоном".



"К сожалению, в самый последний момент что-то не срослось, что нередко бывает в футболе. Там был какой-то нюанс с юристом".



"При этом все было согласовано, и я был на 100 процентов уверен, что буду успешен в Премьер-Лиге и что Премьер-Лига подходит для моих характеристик", — сообщил Карлос Goal.