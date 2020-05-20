Каррагер рассказал, что мог стать ассистентом Роджерса в "Ливерпуле"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер рассказал, что мог стать ассистентом Брендана Роджерса на "Энфилде".

В отличие от многих своих бывших коллег, Каррагер пока не решился попробовать себя на тренерском поприще, однако такая возможность была у Джейми, когда он завершал свою игровую карьеру.



Свой заключительный год в "Ливерпуле" Каррагер мог провести в качестве играющего тренера. Джейми был готов принять соответствующее предложение Роджерса, но тот быстро передумал.



"Я знал, что закончу играть за полтора года до того, как это произошло".



"Я разговаривал об этом еще с Кенни Далглишем, который был главным тренером до того, как американские владельцы привели Брендана Роджерса. Я всегда знал, что Брендан получит эту работу, и во время нашей первой встречи я сказал ему: "У меня остался один год по контракту".



"Он был всего на три или четыре года старше меня, и я совершенно не хотел стать для него угрозой или оказать на него давление. Я не был Джейми Каррагером на своем пике, я был 35-летним игроком и не хотел создавать для него проблем при выборе состава".



"Во время нашего первого разговора я сказал: "Слушай, я не буду твоим первым выбором, но я здесь, чтобы помочь тебе. Я буду играть в Лиге Европе, Кубке Лиги. Я закончу карьеру в конце сезона, но до тех пор постараюсь тебе помогать, как только могу".



"Вообще-то, тогда он предложил мне роль в своем штабе. Я был в восторге по этому поводу, потому что предыдущий год меня слегка расстроил, ведь я привык играть каждую неделю и уже не мог этого делать. Именно поэтому я решил завершить карьеру в конце своего контракта".



"Для меня было бы великолепно стать играющим тренером на эти 12 месяцев. Я хотел сделать это еще с Далглишем, но, к сожалению, он потерял работу".



"Когда я разговаривал с Бренданом Роджерсом в следующий раз, он изменил свое мнение и позвал Майка Марша. Я нормально к этому отнесся, потому что у меня не было опыта. Но мне всегда было интересно, что бы со мной стало, если бы его предложение осталось в силе", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.