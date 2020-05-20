Чеферин уверен в скором возвращении зрителей на трибуны

Президент УЕФА Александер Чеферин убежден, что футбольные фанаты вернутся на трибуны раньше, чем многие думают.

Согласно слухам, клубы Премьер-Лиги уже начали готовиться к тому, что весь следующий сезон пройдет без зрителей, потому что эксперты ожидают появление вакцины от COVID-19 только к середине 2021 года.



Однако чутье подсказывает Чеферину, что пандемия коронавируса скоро затухнет, и футбол снова станет таким, как все привыкли.



"Я не думаю, что этот вирус будет с нами вечно. Думаю, ситуация изменится быстрее, чем многие думают".



"Мне не нравится эта апокалипсическая точка зрения насчет того, что мы должны дождаться второй, третьей или даже пятой волны... Знаете, все люди однажды умрут, но должны ли мы переживать сегодня? Не думаю".



"Мы готовы, и мы будем следовать рекомендациям властей, но лично я абсолютно уверен, что прежний футбол с фанатами вернется очень скоро", — сообщил Чеферин в интервью The Guardian.