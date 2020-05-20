Беллерин пожаловался на интернет-троллей
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин признался, что ему порой бывает очень тяжело из-за оскорблений в социальных сетях.
Как и многие другие звезды Премьер-Лиги, Беллерин весьма активен в социальных сетях вроде твиттера и инстаграма. Однако порой эта открытость оборачивается тем, что Эктор становится жертвой интернет-троллей.
"Это странно, что в современном мире люди поступают подобным образом. Думаю, мир был бы гораздо лучше, если бы каждый нес большую ответственность за свои действия".
"Социальные сети могут быть замечательной вещью в плане взаимодействия с фанатами, но это также может быть очень тяжело. Ты должен научиться, как справляться с этим".
"Когда тебя оскорбляют, тебе хочется написать что-нибудь в ответ, но затем ты понимаешь, что на одно плохое сообщение ты можешь получить 100 хороших, которые ты особо не замечаешь", — сообщил Беллерин talkSPORT.
20.05.2020 10:00
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сладкарь
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Фу cyка пидор!
И как гейгуннеры болеют за клуб, где играют вот такие недомужики?
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