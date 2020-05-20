Венгер выступил за упразднение зимнего трансферного окна

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что зимнее трансферное окно необходимо упразднить.

Венгер никогда не был сторонником зимнего окна, что, правда, не помешало ему совершить несколько успешных приобретений в январе, включая нынешнего капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

По мнению Арсена, который ныне трудится директором ФИФА, отмена зимнего окна пойдет на пользу не только тренерам, но и игрокам, которые нередко начинают думать о смене клуба в январе, если в начале сезона недостаточно играют.

"Я выступаю за упразднение январского трансферного окна. Это второе окно доставляет проблемы тренерам".

"Если к октябрю у игрока не появляется больше игрового времени, он начинает искать решение где-нибудь на стороне в ожидании января. На него больше нельзя положиться, он сдается", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Венгер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 542

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. flamic 20.05.2020 10:32 # flamic
    Старый маразматик никак не может успокоится. Ставлю что его работа в фифа заключается в том чтобы с умным видом ходить в местную столовку и продолжать своё идиотское нытьё. Взяли тупо для улучшения своего коррупционного имиджа, тк этот дурак нафиг никому не сдался в качестве тренера.

    (ответить)

  2. chelsea88 20.05.2020 10:20 # chelsea88
    Может вообще закрыть все ТО пока аснл ипотеку за пепе не расплатится?!

    (ответить)

  3. mixmaster 20.05.2020 10:09 # mixmaster
    там у него еще куча предложений, в основном по деятельности агентов. он им хвосты поотрубает!

    (ответить)

  4. scouser2005 20.05.2020 09:27 # scouser2005
    Молодец Венгер Арсено... Ты таки останешься в анналах арсеналах... Ах ах.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: