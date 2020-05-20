Венгер выступил за упразднение зимнего трансферного окна

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что зимнее трансферное окно необходимо упразднить.

Венгер никогда не был сторонником зимнего окна, что, правда, не помешало ему совершить несколько успешных приобретений в январе, включая нынешнего капитана "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.



По мнению Арсена, который ныне трудится директором ФИФА, отмена зимнего окна пойдет на пользу не только тренерам, но и игрокам, которые нередко начинают думать о смене клуба в январе, если в начале сезона недостаточно играют.



"Я выступаю за упразднение январского трансферного окна. Это второе окно доставляет проблемы тренерам".



"Если к октябрю у игрока не появляется больше игрового времени, он начинает искать решение где-нибудь на стороне в ожидании января. На него больше нельзя положиться, он сдается", — цитирует Венгера Daily Mirror.