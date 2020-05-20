Клопп рассказал, как "Ливерпуль" подготовился к возобновлению тренировок

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие меры предпринял его клуб на своей базе, чтобы обеспечить игрокам безопасное возвращение к групповым тренировкам.

В среду "красные" приступят к первой фазе "Проекта Перезапуск", начав тренироваться в Мелвуде небольшими группами. Игроки будут приезжать на базу, заниматься и затем уезжать домой, ни с кем не контактируя.



"Мы не будем контактировать друг с другом. Вам надо видеть Мелвуд и то, как здесь все организовано. Это невероятно".



"Тут только одностороннее движение, поэтому мы не будем пересекаться. Мы с игроками встретимся только на футбольном поле. Возможно, если кто-нибудь обернется, ты увидишь его лицо, но затем ты должен пройти дальше, потому что мы обязаны соблюдать дистанцию".



"Если тебе захотелось в туалет, который находится снаружи в отдельном здании, тебе придется пройти длинный путь. Ты не можешь просто сбегать и вернуться, ты должен пройти весь путь целиком".



"Это все равно будет тяжелое время для парней, потому что они по-прежнему на карантине. Разница невелика — они будут приезжать на базу сразу в тренировочном костюме. Мы будем переодеваться дома, приезжать и тренироваться".



"Если пойдет дождь, у нас есть большая зона, где они смогут еще раз переодеться. Однако тебе нельзя принимать душ, ты должен сесть в машину, забрать свою одежду и постирать ее дома самостоятельно".



"Это по-прежнему карантин — жизнь не вернулась в норму. Мы делаем это ради своей работы, чтобы выходить из дома. В остальном на нас распространяются те же правила, что и на всех людей".



"Мы будем привыкать к мячу, к полю. И к бутсам. А также будем тренировать пас. Мы всегда добавляем тактические упражнения, а с четырьмя игроками уже можно над чем-нибудь поработать. Однако в первую очередь нам нужно снова привыкнуть".



"Мы будем тренировать пас, повороты, но без единоборств, которые запрещены в этот период".



"Мы уже креативим, и мы продолжим быть креативны. Возможно, мы запишем какие-нибудь видео для LFCTV — если ты достаточно далеко от камеры, ты можешь сниматься для людей".



"Это будет весело для парней, они тоже в предвкушении. Парни отреагировали исключительным образом, когда нам разрешили приступить к тренировкам. Это была длинная пауза, и она продолжается, однако процесс движется в правильном направлении".



"Возвращение футбола становится ближе, и я думаю, это хороший знак для людей", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".