Еще несколько игроков "Уотфорда" отказались тренироваться

Несколько игроков "Уотфорда" решили поддержать своего капитана Троя Дини, отказавшись от возвращения к тренировкам в условиях пандемии коронавируса.

В начале этой недели Дини объявил, что не вернется на тренировочную базу "шершней", потому что опасается за свое здоровье и здоровье своего пятимесячного сына, который и так имеет проблемы со здоровьем.



Дальше ситуация в "Уотфорде", находящемся над зоной вылета Премьер-Лиги лишь благодаря лучшей разнице мячей, стала только накаляться.



Во вторник было объявлено, что первый раунд тестирования на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов выявил шесть положительных результатов.



По информации Daily Mail, три из этих шести положительных результатов приходятся как раз на "Уотфорд". COVID-19 был обнаружен у одного игрока и двух сотрудников клуба.



Демарш Дини и результаты воскресного тестирования привели к тому, что во вторник вечером еще несколько игроков "Уотфорда" уведомили свой клуб, что они отказываются тренироваться из-за опасений насчет своего здоровья.