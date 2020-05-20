Еще несколько игроков "Уотфорда" отказались тренироваться
Несколько игроков "Уотфорда" решили поддержать своего капитана Троя Дини, отказавшись от возвращения к тренировкам в условиях пандемии коронавируса.
В начале этой недели Дини объявил, что не вернется на тренировочную базу "шершней", потому что опасается за свое здоровье и здоровье своего пятимесячного сына, который и так имеет проблемы со здоровьем.
Дальше ситуация в "Уотфорде", находящемся над зоной вылета Премьер-Лиги лишь благодаря лучшей разнице мячей, стала только накаляться.
Во вторник было объявлено, что первый раунд тестирования на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов выявил шесть положительных результатов.
По информации Daily Mail, три из этих шести положительных результатов приходятся как раз на "Уотфорд". COVID-19 был обнаружен у одного игрока и двух сотрудников клуба.
Демарш Дини и результаты воскресного тестирования привели к тому, что во вторник вечером еще несколько игроков "Уотфорда" уведомили свой клуб, что они отказываются тренироваться из-за опасений насчет своего здоровья.
20.05.2020 07:00
Просмотров: 869
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Один хер придется всем играть, а пара даунов не понимает, что подставляет клуб, который без должного трненировочного процесса запросто вылетит.
Дини, как капитан, в первую очередь должен сплотить одноклубников, а не разобщать и думать только о себе, начитавшись статистики об угнетении меньшинств.
Или че некоторые думают, что футбола год не будет? Тогда большинство клубов к концу года обанкротится
(ответить)
Желтые пусси.
(ответить)
Команда поступила от начальства, которое ссыт за вылет, тут же все очевидно
(ответить)
Ссыкуны, надо дисквалифицировать их и разорвать контракты с ними в одностороннем порядке без компенсации!
(ответить)
Лифак сасать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий