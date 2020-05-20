Еще несколько игроков "Уотфорда" отказались тренироваться

Трой Дини Несколько игроков "Уотфорда" решили поддержать своего капитана Троя Дини, отказавшись от возвращения к тренировкам в условиях пандемии коронавируса.

В начале этой недели Дини объявил, что не вернется на тренировочную базу "шершней", потому что опасается за свое здоровье и здоровье своего пятимесячного сына, который и так имеет проблемы со здоровьем.

Дальше ситуация в "Уотфорде", находящемся над зоной вылета Премьер-Лиги лишь благодаря лучшей разнице мячей, стала только накаляться.

Во вторник было объявлено, что первый раунд тестирования на коронавирус среди игроков и сотрудников клубов выявил шесть положительных результатов.

По информации Daily Mail, три из этих шести положительных результатов приходятся как раз на "Уотфорд". COVID-19 был обнаружен у одного игрока и двух сотрудников клуба.

Демарш Дини и результаты воскресного тестирования привели к тому, что во вторник вечером еще несколько игроков "Уотфорда" уведомили свой клуб, что они отказываются тренироваться из-за опасений насчет своего здоровья.


Метки Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 07:00

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  1. liverfun 20.05.2020 08:14 # liverfun
    Один хер придется всем играть, а пара даунов не понимает, что подставляет клуб, который без должного трненировочного процесса запросто вылетит.
    Дини, как капитан, в первую очередь должен сплотить одноклубников, а не разобщать и думать только о себе, начитавшись статистики об угнетении меньшинств.
    Или че некоторые думают, что футбола год не будет? Тогда большинство клубов к концу года обанкротится

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  2. muaxaxaxa 20.05.2020 08:08 # muaxaxaxa
    Желтые пусси.

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  3. vyrentz 20.05.2020 08:05 # vyrentz
    Команда поступила от начальства, которое ссыт за вылет, тут же все очевидно

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  4. raimbek1 20.05.2020 07:53 # raimbek1
    Ссыкуны, надо дисквалифицировать их и разорвать контракты с ними в одностороннем порядке без компенсации!

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  5. scholes22 20.05.2020 07:31 # scholes22
    Лифак сасать

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