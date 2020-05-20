Светская хроника за среду

Светская хроника Лерой Сане не хочет в "Ливерпуль". "Байер" готов продать Кая Хаверца. Гарета Бэйла и Филиппе Коутиньо не будет в "Ньюкасле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" была заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне в прошлом году, но президент "шпор" Даниэль Леви отказался вести переговоры с каталонским клубом. (Mundo Deportivo)

Из-за финансовых трудностей "Барселона" выставила на продажу всю свою команду, за исключением Лионеля Месси, Френки Де Йонга и Марк-Андре Тер Штегена. (The Sun)

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане не заинтересован в переходе в "Ливерпуль" и по-прежнему видит свое будущее в "Баварии". (Bild)

"Бавария" предложила Сане легендарный 10-й номер. (Daily Mail)

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер засомневался насчет перехода в "Ливерпуль" и решил рассмотреть вариант с "Интером". (Calciomercato)

"Манчестер Юнайтед", как и "Ливерпуль" с "Сити", обдумывает приобретение вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре. (Birmingham Mail)

"Байер" готов продать свою восходящую звезду Кая Хаверца, интерес к которому проявляют "Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль". (The Sun)

"Арсенал" — главный претендент на полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчу, в котором "канониры" видят замену для Месута Озила. (The Sun)

"Арсенал" вышел на контакт с агентом малийского вингера "Байера" Муссы Диаби. (Le 10 Sport)

"Челси" лидирует в борьбе за 18-летнего центрального защитника "Барселоны" Ксавье Мбуяму. (Voetbal International)

Вингер "Реала" Гарет Бэйл и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не входят в число трансферных целей "Ньюкасла". (The Athletic)

"Кристал Пэлас" надеется опередить "Тоттенхэм" в борьбе за вингера Райана Фрэйзера, который покидает "Борнмут" свободным агентом. (Daily Express)

"Реал Бетис", "Валенсия", "Интер" и "Рома" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма" Яне Вертонгене. (Daily Star)

Другое

Премьер-Лига по-прежнему планирует завершить сезон 2019/20 в июле, а вот старт следующего может быть отложен до сентября. (Sky Sports)

Клубы Премьер-Лиги обсудят размер финансовой помощи для Футбольной Лиги. (Daily Mail)

Ассоциация профессиональных игроков попросила Премьер-Лигу провести дополнительное исследование, действительно ли темнокожие футболисты сильнее рискуют заразиться коронавирусом. (Daily Mail)

Исследование PFA гласит, что 22 процента бывших и нынешних игроков испытывали депрессию или даже думали наложить руки на себя во время пандемии. (Daily Mail)

Судьба этого сезона итальянской Серии А будет решена 28 мая. (Daily Mail)

Бывшего защитника "Астон Виллы" Жореса Окоре подозревают в организации договорных матчей в Дании. (Daily Star)

Во время карантина полузащитник "Челси" Нголо Канте отрастил волосы. (The Sun)

В столице Египта задержали четырех вооруженных преступников, которые пытались ограбить магазин в масках Мохамеда Салаха. (Goal)


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Автор mihajlo   

Дата 20.05.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 20.05.2020 06:46 # januzaj00
    Зачем ливеру сане? Мане всё-таки не топ, да?

    (ответить)

  2. tigerpool 20.05.2020 06:08 # tigerpool
    Ассоциация профессиональных игроков попросила Премьер-Лигу провести дополнительное исследование, действительно ли темнокожие футболисты сильнее рискуют заразиться коронавирусом. (Daily Mail)


    Тупизм планетарного масштаба!

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