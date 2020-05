Светская хроника за среду

Лерой Сане не хочет в "Ливерпуль". "Байер" готов продать Кая Хаверца. Гарета Бэйла и Филиппе Коутиньо не будет в "Ньюкасле". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" была заинтересована в нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне в прошлом году, но президент "шпор" Даниэль Леви отказался вести переговоры с каталонским клубом. (Mundo Deportivo)



Из-за финансовых трудностей "Барселона" выставила на продажу всю свою команду, за исключением Лионеля Месси, Френки Де Йонга и Марк-Андре Тер Штегена. (The Sun)



Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане не заинтересован в переходе в "Ливерпуль" и по-прежнему видит свое будущее в "Баварии". (Bild)



"Бавария" предложила Сане легендарный 10-й номер. (Daily Mail)



Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер засомневался насчет перехода в "Ливерпуль" и решил рассмотреть вариант с "Интером". (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед", как и "Ливерпуль" с "Сити", обдумывает приобретение вингера "Вулверхэмптона" Адамы Траоре. (Birmingham Mail)



"Байер" готов продать свою восходящую звезду Кая Хаверца, интерес к которому проявляют "Юнайтед", "Челси" и "Ливерпуль". (The Sun)



"Арсенал" — главный претендент на полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчу, в котором "канониры" видят замену для Месута Озила. (The Sun)



"Арсенал" вышел на контакт с агентом малийского вингера "Байера" Муссы Диаби. (Le 10 Sport)



"Челси" лидирует в борьбе за 18-летнего центрального защитника "Барселоны" Ксавье Мбуяму. (Voetbal International)



Вингер "Реала" Гарет Бэйл и полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не входят в число трансферных целей "Ньюкасла". (The Athletic)



"Кристал Пэлас" надеется опередить "Тоттенхэм" в борьбе за вингера Райана Фрэйзера, который покидает "Борнмут" свободным агентом. (Daily Express)



"Реал Бетис", "Валенсия", "Интер" и "Рома" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма" Яне Вертонгене. (Daily Star)



Другое



Премьер-Лига по-прежнему планирует завершить сезон 2019/20 в июле, а вот старт следующего может быть отложен до сентября. (Sky Sports)



Клубы Премьер-Лиги обсудят размер финансовой помощи для Футбольной Лиги. (Daily Mail)



Ассоциация профессиональных игроков попросила Премьер-Лигу провести дополнительное исследование, действительно ли темнокожие футболисты сильнее рискуют заразиться коронавирусом. (Daily Mail)



Исследование PFA гласит, что 22 процента бывших и нынешних игроков испытывали депрессию или даже думали наложить руки на себя во время пандемии. (Daily Mail)



Судьба этого сезона итальянской Серии А будет решена 28 мая. (Daily Mail)



Бывшего защитника "Астон Виллы" Жореса Окоре подозревают в организации договорных матчей в Дании. (Daily Star)



Во время карантина полузащитник "Челси" Нголо Канте отрастил волосы. (The Sun)



В столице Египта задержали четырех вооруженных преступников, которые пытались ограбить магазин в масках Мохамеда Салаха. (Goal)