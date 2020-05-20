Роуз уверен, что однажды Почеттино возглавит МЮ

Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз уверен, что его бывший тренер по "Тоттенхэму" Маурисио Почеттино однажды возглавит "Манчестер Юнайтед".

Почеттино долгое время связывали с переходом в "Юнайтед", но когда Маурисио был уволен "шпорами" посреди сезона, Оле Гуннар Сульшер смог стабилизировать игру "красных дьяволов" и улучшить результаты.



Судя по всему "Юнайтед" собирается и дальше доверять Сульшеру, а если Почеттино надеется обзавестись новым клубом грядущим летом, то это будут не "дьяволы". Тем не менее Роуз не сомневается, что однажды путь приведет аргентинского специалиста на "Олд Траффорд".



"Несомненно, несомненно, однажды он возглавит один из крупнейших клубов мира. Он так активен в своей работе, взяв это от (Марсело) Бьелсы. Я знаю Поча, Бьелса — идол для него. Свою рабочую этику он позаимствовал у него".



"Куда же именно он отправится? В конце концов в "Юнайтед", — цитирует Роуза Evening Standard.