У ассистента Дайча выявлен коронавирус

Одним из шести инфицированных коронавирусом является Ян Воан, ассистент главного тренера "Бернли" Шона Дайча.

Ранее днем стали известны результаты первого раунда тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на COVID-19. Из 748 человек положительный результат оказался положительным у шести.



Одним из этих шести как раз является Воан, который сдал анализ в воскресенье. Теперь "бордовые" изолируют правую руку Дайча на семь дней, как и предписано протоколом Премьер-Лиги.



Клуб с "Терф Мур" подчеркивает, что болезнь Воана протекает без каких-либо симптомов. В следующий понедельник 52-летний валлиец сдаст еще один тест.