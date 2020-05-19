Хадсон-Одои был допущен до тренировок "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои был допущен до занятий на тренировочной базе клуба.

Напомним, в минувший уикенд Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании. Каллума выпустили под залог и обязали вернуться в полицейский участок в июне.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" никак не прокомментировал эту скандальную историю, однако во вторник 19-летний англичанин был замечен в Кобхэме, сообщает Goal.

Как раз во вторник "синие" приступили к занятиям небольшими группами, и главный тренер Фрэнк Лэмпард позволил Хадсон-Одои присоединиться к процессу после того, как тест Каллума на коронавирус дал отрицательный результат.

Добавим, что в марте Хадсон-Одои стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был диагностирован COVID-19.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 22:00

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  1. brown-ale 19.05.2020 22:55 # brown-ale
    Чисто вещи забрать из шкафчика.

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  2. chelsiukpro 19.05.2020 22:41 # chelsiukpro
    Почему изнасилование? Парень позвал девушку, она знала куда едет и где будет тусить. Второе Одой не с ножом угрожал и заставлял раздеватся! Дауны Англиские короче ....

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