Хадсон-Одои был допущен до тренировок "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои был допущен до занятий на тренировочной базе клуба.

Напомним, в минувший уикенд Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании. Каллума выпустили под залог и обязали вернуться в полицейский участок в июне.



Клуб со "Стэмфорд Бридж" никак не прокомментировал эту скандальную историю, однако во вторник 19-летний англичанин был замечен в Кобхэме, сообщает Goal.



Как раз во вторник "синие" приступили к занятиям небольшими группами, и главный тренер Фрэнк Лэмпард позволил Хадсон-Одои присоединиться к процессу после того, как тест Каллума на коронавирус дал отрицательный результат.



Добавим, что в марте Хадсон-Одои стал первым игроком Премьер-Лиги, у которого был диагностирован COVID-19.