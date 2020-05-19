Эссьен: "Я был близок к переходу в "Ливерпуль"

Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен рассказал, что в 2002 году мог перейти в "Ливерпуль".

Эссьен присоединился к "Челси" в 2005 году, выиграв два титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.



Майкл мог приехать в Англию и раньше, но решил, что еще не готов для выступлений в Премьер-Лиге, когда ему свое предложение сделал "Ливерпуль".



"У меня было много предложений, когда я выступал за "Бастию". Я был близок к переходу в "Ливерпуль", когда их тренером был Жерар Улье".



"Я даже ездил в Мелвуд на встречу с тренером. Мы поговорили, и я вернулся во Францию, но предложения продолжали поступать: ПСЖ, "Марсель", и другие. Я сказал "Бастии", что не хочу уезжать за рубеж, а они не хотели продавать меня в то время. Они рассчитывали сохранить меня на один год, и меня это устраивало, потому что я тоже не хотел уходить из клуба".



"Поэтому я остался еще на сезон — свой третий в клубе. Затем к перечисленным выше клубам присоединился "Лион", а я подумал, что уезжать в Англию будет слишком рано. Поэтому я перешел в "Лион", а позже отправился в "Челси" при Моуриньо".



"Лион" был моей любимой командой, когда я приехал во Францию, потому что они выигрывали все. Я сказал своему агенту, что, если однажды "Лион" обратится насчет меня, я перейду", — цитирует Эссьена Daily Mail.