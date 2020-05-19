Премьер-Лига выявила шесть заболевших коронавирусом

Премьер-Лига Первый раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил шесть положительных результатов.

В минувший уикенд, готовясь к началу тренировок небольшими группами, клубы высшего английского дивизиона взяли анализы на COVID-19 у своего игрового и неигрового персонала.

Как сообщает BBC, 19 клубов сделали 748 тестов — примерно по 39 на каждый клуб. Оставшийся клуб провел тестирование во вторник, и эти результаты станут известны в субботу.

В данный момент неясно, есть ли футболисты среди этих шести инфицированных из трех клубов, однако теперь заболевшие будут изолированы от остальных на семь дней.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 19.05.2020 20:16 # liverfun
    радует, что большинство футболистов все же сознательные и действительно соблюдали карантин

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  2. januzaj00 19.05.2020 20:09 # januzaj00
    Что по чемпику лузерка

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  3. xah 19.05.2020 20:03 # xah
    Саламалейкум.

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