Премьер-Лига выявила шесть заболевших коронавирусом

Первый раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил шесть положительных результатов.

В минувший уикенд, готовясь к началу тренировок небольшими группами, клубы высшего английского дивизиона взяли анализы на COVID-19 у своего игрового и неигрового персонала.



Как сообщает BBC, 19 клубов сделали 748 тестов — примерно по 39 на каждый клуб. Оставшийся клуб провел тестирование во вторник, и эти результаты станут известны в субботу.



В данный момент неясно, есть ли футболисты среди этих шести инфицированных из трех клубов, однако теперь заболевшие будут изолированы от остальных на семь дней.