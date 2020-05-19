Роуз: "Из игроков делают лабораторных крыс"

Данни Роуз Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз заявил, что из игроков Премьер-Лиги делают "лабораторных крыс".

Начиная с сегодняшнего дня, командам Премьер-Лиги разрешено проводить тренировки на своих базах небольшими группами. Это является первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.

Однако Роузу кажется, что над ним и его коллегами по профессии ставят своего рода эксперимент, в котором Данни участвовать никак не хочет.

"Я умираю от желания снова играть в футбол, но учитывая текущую ситуацию и то, что многие люди гораздо тяжелее переживают эту пандемию коронавируса, я не хочу жаловаться по поводу всего".

"Люди предлагают нам снова играть в футбол, словно мы морские свинки или лабораторные крысы. Такое ощущение, что они хотят провести эксперимент с этой фазой и посмотреть, будет ли оно работать. Я так и вижу, как люди сидят дома и говорят: "Ну, они зарабатываю кучу денег — пусть играют".

"В такие моменты я думаю, стоит ли оно того? Ведь я потенциально рискую своим здоровьем, чтобы развлекать людей, а я не хочу в этом участвовать, если честно", — цитирует Роуза Evening Standard.


Метки Ньюкасл, Роуз

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 19:00

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  1. gerrard08 19.05.2020 19:41 # gerrard08
    Да расслабитесь. Просто он любовник Брейди.

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  2. dallaslp 19.05.2020 19:39 # dallaslp
    что-то ты поздно подключился, мы уже думали ты сдох,

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  3. andre1986 19.05.2020 19:38 # andre1986
    Я умираю от желания снова играть в футбол, но В такие моменты я думаю, стоит ли оно того. Если бы было такое желание о котором написал, то не ныл бы

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  4. slash-lfc 19.05.2020 19:24 # slash-lfc
    Эта мышь должна играть за Пососалси и быть кумиром гпенсов

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  5. chufrik 19.05.2020 19:03 # chufrik
    Интересно, в Германии все так же ноют?

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  6. forester 19.05.2020 19:02 # forester
    Ну и как же без этого нытика

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