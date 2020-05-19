Роуз: "Из игроков делают лабораторных крыс"
Защитник "Ньюкасла" Данни Роуз заявил, что из игроков Премьер-Лиги делают "лабораторных крыс".
Начиная с сегодняшнего дня, командам Премьер-Лиги разрешено проводить тренировки на своих базах небольшими группами. Это является первой фазой "Проекта Перезапуск" по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса.
Однако Роузу кажется, что над ним и его коллегами по профессии ставят своего рода эксперимент, в котором Данни участвовать никак не хочет.
"Я умираю от желания снова играть в футбол, но учитывая текущую ситуацию и то, что многие люди гораздо тяжелее переживают эту пандемию коронавируса, я не хочу жаловаться по поводу всего".
"Люди предлагают нам снова играть в футбол, словно мы морские свинки или лабораторные крысы. Такое ощущение, что они хотят провести эксперимент с этой фазой и посмотреть, будет ли оно работать. Я так и вижу, как люди сидят дома и говорят: "Ну, они зарабатываю кучу денег — пусть играют".
"В такие моменты я думаю, стоит ли оно того? Ведь я потенциально рискую своим здоровьем, чтобы развлекать людей, а я не хочу в этом участвовать, если честно", — цитирует Роуза Evening Standard.
19.05.2020 19:00
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Да расслабитесь. Просто он любовник Брейди.
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что-то ты поздно подключился, мы уже думали ты сдох,
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Я умираю от желания снова играть в футбол, но В такие моменты я думаю, стоит ли оно того. Если бы было такое желание о котором написал, то не ныл бы
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Эта мышь должна играть за Пососалси и быть кумиром гпенсов
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Интересно, в Германии все так же ноют?
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Ну и как же без этого нытика
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