Кабальеро продлил контракт с "Челси" на один год
Голкипер Вилли Кабальеро продлил свой контракт с "Челси" на один год — до июня 2021.
Предыдущее соглашение Кабальеро истекало уже 30 июня — формально "синие" рисковали остаться без дублера Кепы Аррисабалаги на концовку этого сезона.
Однако сегодня эта проблема была улажена, и 38-летний аргентинец согласился продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж" до конца следующего сезона.
Как сообщает BBC, ранее то же самое сделал нападающий Оливье Жиру, а вот будущее вингеров Виллиана и Педро остается в подвешенном состоянии.
19.05.2020 18:05
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Молодой перспективный кипер... Почему бы и не продлить?)
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