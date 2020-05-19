Кабальеро продлил контракт с "Челси" на один год

Вилли Кабальеро Голкипер Вилли Кабальеро продлил свой контракт с "Челси" на один год — до июня 2021.

Предыдущее соглашение Кабальеро истекало уже 30 июня — формально "синие" рисковали остаться без дублера Кепы Аррисабалаги на концовку этого сезона.

Однако сегодня эта проблема была улажена, и 38-летний аргентинец согласился продлить свое пребывание на "Стэмфорд Бридж" до конца следующего сезона.

Как сообщает BBC, ранее то же самое сделал нападающий Оливье Жиру, а вот будущее вингеров Виллиана и Педро остается в подвешенном состоянии.


Метки Кабальеро, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 18:05

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  1. chelsea88 19.05.2020 18:32 # chelsea88
    Молодой перспективный кипер... Почему бы и не продлить?)

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