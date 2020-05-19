CAS рассмотрит апелляцию "Сити" 8-10 июня

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что рассмотрит апелляцию "Манчестер Сити" по поводу отстранения от еврокубков 8-10 июня.

Напомним, обратившись в CAS, "горожане" пытаются оспорить отстранение от еврокубков на два года и штраф в 25 миллионов фунтов, которыми их наказал УЕФА за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



Пандемия коронавируса, нарушившая работу многих организаций, включая CAS, создала угрозу того, что апелляция "Сити" не будет рассмотрена до окончания сезона, однако сегодня эти опасения были развеяны.



Как чемпионы Премьер-Лиги и надеялись, CAS вынесет свой вердикт в начале лета. "Горожане" по-прежнему уверены в своей невиновности и надеются отстоять свое право участвовать в Лиге Чемпионов.