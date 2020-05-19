CAS рассмотрит апелляцию "Сити" 8-10 июня

Этихад Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что рассмотрит апелляцию "Манчестер Сити" по поводу отстранения от еврокубков 8-10 июня.

Напомним, обратившись в CAS, "горожане" пытаются оспорить отстранение от еврокубков на два года и штраф в 25 миллионов фунтов, которыми их наказал УЕФА за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

Пандемия коронавируса, нарушившая работу многих организаций, включая CAS, создала угрозу того, что апелляция "Сити" не будет рассмотрена до окончания сезона, однако сегодня эти опасения были развеяны.

Как чемпионы Премьер-Лиги и надеялись, CAS вынесет свой вердикт в начале лета. "Горожане" по-прежнему уверены в своей невиновности и надеются отстоять свое право участвовать в Лиге Чемпионов.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 18:00

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  1. jirrort 19.05.2020 18:40 # jirrort
    КОРОЛИ!!!

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  2. scholes22 19.05.2020 18:37 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  3. vals1702 19.05.2020 18:23 # vals1702
    оставить дискву в силе и добавить штрафа 200млн

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  4. bes-ter 19.05.2020 18:07 # bes-ter
    Похоже что МЮ в след.году в ЛЕ гонять будет

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