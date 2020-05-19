Подольски: "Если Обамеянг хочет в "Реал", то почему нет?"

Экс-нападающий "Арсенала" Лукас Подольски заявил, что может понять, если капитан "канониров" Пьер-Эмерик Обамеянг хочет уйти в "Реал".

В данный момент Обамеянг приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту с "Арсеналом". Надежды на новую сделку нет, что делает продажу Пьер-Эмерика грядущим летом практически неизбежной.



Претендентом номер один на Обамеянга называется "Реал", и Подольски призывает фанатов своего бывшего клуба отнестись с пониманием к уходу 30-летнего габонца.



"Когда проводишь такой великолепный сезон, многие клубы будут заинтересованы. Когда игрок мечтает играть за большую команду, мечтает играть в Италии или Испании, или когда тебя сватают в "Реал", как в случае с Обамеянгом...".



"Если он действительно с молодых лет мечтает играть за этот клуб, то почему нет? Будучи игроком, ты не можешь упускать такую возможность. Конечно, для "Арсенала" это будет большая потеря, если им придется продать его, но таков футбол".



"Ты потеряешь большого игрока, который проводит великолепный сезон и много забиваешь, но ты можешь выручить за него деньги, чтобы затем инвестировать их в новых игроков. Обо мне речь или об Обамеянге, ты всегда мечтаешь, что однажды тебе позвонит большой клуб", — сообщил Подольски Sky Sports.