Фердинанд: "Я бы купил Санчо, Кулибали и Сауля в МЮ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех игроков, которых он бы пригласил на "Олд Траффорд" грядущим летом.

Несмотря на экономический кризис, в "Юнайтед" сватают многих игроков, включая плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.



Однако Фердинанд предпочитает укрепить атакующую линию другим футболистом — вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо. Также Рио потратился бы на центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали и хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса.



"Каких игроков я был купил в "Юнайтед" летом? Санчо, Кулибали и Сауля Ньигеса".



"К нам также сватают Харри Кейна, но если бы я выбирал атакующего игрока, я бы настоял на Санчо, потому что он, как мне кажется, придает игре команды этого воображения и этих специй, чего в данный момент нам не хватает".



"Я бы отдал Санчо 7-й номер, потому что он заслуживает этого своим характером. Он высокомерен, как и нужно футболисту. Поэтому да, я был отдал ему 7-й номер, возложив это давление на его плечи!" — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.