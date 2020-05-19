Фердинанд: "Я бы купил Санчо, Кулибали и Сауля в МЮ"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех игроков, которых он бы пригласил на "Олд Траффорд" грядущим летом.
Несмотря на экономический кризис, в "Юнайтед" сватают многих игроков, включая плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Однако Фердинанд предпочитает укрепить атакующую линию другим футболистом — вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо. Также Рио потратился бы на центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали и хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса.
"Каких игроков я был купил в "Юнайтед" летом? Санчо, Кулибали и Сауля Ньигеса".
"К нам также сватают Харри Кейна, но если бы я выбирал атакующего игрока, я бы настоял на Санчо, потому что он, как мне кажется, придает игре команды этого воображения и этих специй, чего в данный момент нам не хватает".
"Я бы отдал Санчо 7-й номер, потому что он заслуживает этого своим характером. Он высокомерен, как и нужно футболисту. Поэтому да, я был отдал ему 7-й номер, возложив это давление на его плечи!" — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.
19.05.2020 16:00
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дайте уже парулить бюджетом этому чернозадому гомосексуалисту и невила пусть возьмёт
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нахуй хулибали,, псину цепную Хосе Хименеса
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Закатай надад свою черную губищу
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Отчим безвиза.
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гулять так гулять, ахахахах
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Этот бородатый походу в ФИФА переиграл
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