Фердинанд: "Я бы купил Санчо, Кулибали и Сауля в МЮ"

Рио Фердинанд Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех игроков, которых он бы пригласил на "Олд Траффорд" грядущим летом.

Несмотря на экономический кризис, в "Юнайтед" сватают многих игроков, включая плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Однако Фердинанд предпочитает укрепить атакующую линию другим футболистом — вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо. Также Рио потратился бы на центрального защитника "Наполи" Калиду Кулибали и хавбека "Атлетико" Сауля Ньигеса.

"Каких игроков я был купил в "Юнайтед" летом? Санчо, Кулибали и Сауля Ньигеса".

"К нам также сватают Харри Кейна, но если бы я выбирал атакующего игрока, я бы настоял на Санчо, потому что он, как мне кажется, придает игре команды этого воображения и этих специй, чего в данный момент нам не хватает".

"Я бы отдал Санчо 7-й номер, потому что он заслуживает этого своим характером. Он высокомерен, как и нужно футболисту. Поэтому да, я был отдал ему 7-й номер, возложив это давление на его плечи!" — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.


Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 19.05.2020 17:20 # frisby
    дайте уже парулить бюджетом этому чернозадому гомосексуалисту и невила пусть возьмёт

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  2. quavo 19.05.2020 17:03 # quavo
    нахуй хулибали,, псину цепную Хосе Хименеса

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  3. ezh28 19.05.2020 16:59 # ezh28
    Закатай надад свою черную губищу

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  4. dexter 19.05.2020 16:40 # dexter
    Отчим безвиза.

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  5. scauzer11 19.05.2020 16:28 # scauzer11
    гулять так гулять, ахахахах

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  6. iceteam 19.05.2020 16:20 # iceteam
    Этот бородатый походу в ФИФА переиграл

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