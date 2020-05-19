Ришарлисон хочет стать легендой "Эвертона"

Нападающий Ришарлисон заявил, что хочет стать легендой "Эвертона".

23-летний бразилец очень продуктивно проводит этот сезон, успев забить 10 голов в рамках Премьер-Лиги до вынужденной паузы.



Ришарлисон мечтает о трофеях с "ирисками" и надеется, что хорошая игра на клубном уровне поможет ему осуществить свою мечту о Чемпионате Мира.



"У меня в голове есть очень четкие цели, и они связаны между собой".



"С момента своего перехода я всегда говорил, что хочу побеждать с "Эвертоном". Я хочу помочь клубу вернуть былое величие и выигрывать трофеи с "Эвертоном". Я был бы счастлив достичь этой цели и войти в историю как великий игрок этого клуба".



"Что касается индивидуальных и долгосрочных целей, то я жажду продолжать вызываться в сборную Бразилии, увеличивая свою важность для команды, а затем выступить на Чемпионате Мира".



"Чтобы достичь этого, я должен продолжать хорошо играть и забивать голы за "Эвертон", — сообщил Ришарлисон официальному веб-сайту "Эвертона".