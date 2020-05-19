Таунсенд уверен, что игрокам создадут самые безопасные в стране условия для работы

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд уверен, что для игроков Премьер-Лиги создадут самые безопасные в стране условия для работы.

За последнее время сразу несколько игроков Премьер-Лиги, включая Виллиана из "Челси", Данни Роуза из "Ньюкасла", Ришарлисона из "Эвертона" и Троя Дини из "Уотфорда", высказались в негативном ключе насчет планов по возобновлению футбольного сезона в июне.



Таунсенд соглашается с коллегами, что угроза заразиться коронавирусом существует, однако Андрос указывает на то, что игроки находятся в гораздо более привилегированном положении, нежели обычные люди.



"Учитывая текущую ситуацию в мире, я переживаю каждый раз, когда ступаю за порог своей двери. Я переживаю, когда прохожу мимо кого-нибудь или покупаю что-нибудь и приношу своим детям. Таков мир, в котором мы живем".



"Нам в "Кристал Пэлас" весьма повезло, потому что доктор, главный тренер и президент предельно честны с нами, мы регулярно проводим видеоконференции по Zoom, и нас держат в курсе всего".



"У меня нет сомнений, что, если я вернусь к тренировкам завтра утром, то я, наверное, вернусь в самое безопасное место для работы в стране в данную минуту", — цитирует Таунсенда Evening Standard.