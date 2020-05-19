Подольски уверен, что Озил поладит с Артетой

Бывший нападающий "Арсенала" Лукас Подольски уверен, что полузащитник Месут Озил сможет найти свое место в планах главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

Унаи Эмери, предшественник Артеты, откровенно пытался выжить Озила из клуба, раз за разом игнорируя самого высокооплачиваемого игрока "Арсенала".



Однако Подольски считает, что с Артетой его соотечественнику будет легче найти общий язык и подтвердить свой высокий класс.



"Он отличный игрок, и для меня это не подлежит обсуждению. Иногда у тебя может быть проблема с тренером, иногда ты можешь получить травму — такие вещи случаются в футболе, и ты должен уметь решать такие ситуации".



"Думаю, теперь они с тренером лучше подходят друг другу. Они играли вместе, и они знают друг друга. Озил вернулся на поле, и в матчах, которые я видел, он играет значительно лучше, чем при бывшем тренере".



"Иногда у тебя может быть тренер, с которым тебе не найти общий язык. У тренера может быть другое видение футбола. Артета вернулся в "Арсенал", и вы видите, что команда стала гораздо более организованной и дисциплинированной, больше сражается".



"Надеюсь, они построят хорошую команду в следующие пару лет. Они способны на это, но нужно работать сообща", — сообщил Подольски Sky Sports.